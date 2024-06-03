Адвокат объяснил, вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+

Работникам ТЦК также будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не отреагировал.

Военнообязанные мужчины от 18 мая 2024 года должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать в ТЦК, приложении Резерв+ или в ЦНАПах.

Адвокат объяснил, что будет, когда ТЦК встретят на улице тех, кто уже обновил данные онлайн, передает "РБК-Украина".

По словам адвоката, когда военнообязанный обновил данные в приложении Резерв+, при проверке эту информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК и СП. То есть человек выполнил требование закона и не будет оштрафован за необновление данных.

"В то же время, когда такого человека встретят работники ТЦК, следующим шагом будет вручение повестки на ВЛК", — говорит Екатерина Анищенко.

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Она добавляет, что такая процедура ожидает и тех, кто еще не обновил данные. В таком случае их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных и как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.

"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВЛК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более подробная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников"., мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВЛК, которое было или не было реализовано", – отмечает адвокат.

В профильных структурах отмечают, что работникам ТЦК также будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

"Сейчас мы наблюдаем большие очереди в ТЦК. Мои клиенты говорят, что иногда даже приходится брать отпуска, чтобы там простоять и потом еще успеть пройти ВЛК ", – добавила адвокат.

Добавим, что суд в Полтаве наложил арест на документы районных ВЛК Полтавской области. Причиной стал самый высокий в Украине показатель лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

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