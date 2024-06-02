Адвокат объяснила, нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

Для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

Она отметила, что прохождение ВЛК – это обязательная процедура в любом случае.

"Особенно это касается тех, кто оформляет бронирование впервые", — говорится в сообщении.

Поскольку для подачи на бронь также необходим военно-учетный документ, его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии.

Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Так же проходить ВЛК необходимо, если есть основания для отсрочки. Например, инвалидность у жены или опека над детьми", – объясняет адвокат.

Она также рассказала о случаях, когда люди проходили ВЛК для получения бронирования, но при этом по правилам прошедшему ВЛК человеку вручали повестку. Хотя человек даже не дошел до процедуры оформления бронирования, этот путь тоже считается законным.

"В целом обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих ныне законов, к ТЦК пришло лицо военнообязанного возраста, прошло ВЛК, и по заключению комиссии является здоровым и пригодным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать .Получается своего рода замкнутый круг.

Отметим, согласно закону, остается категория граждан, которая не подпадает под мобилизацию в Украине.

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