Адвокат подозреваемого копа из Днепра не соглашается с частью обвинений

Подозрение в совершении тяжкого преступления, в котором обвиняют патрульного из Днепра, должно быть более обоснованным.

Такое мнение высказала адвокат Юлия Сегеда, информирует собственный корреспондент ТСН.ua.

"Потому что такое узкое подозрение, фактически непонятно вообще... Какие принципы и требования к подозрению? Она должна быть понята. Вот вы сегодня услышали, полностью прокурор читал все дословно. Была ли вам понятна эта подозрение? Я, например, не поняла.. Какой мотив был для лишения жизни именно с умыслом — я этого вообще не услышала", — сказала она.

Сегеда отметила, что она согласна с обвинением по превышению служебных полномочий, но этим делом также займется следствие.

"Но насчет умышленного убийства, то с этим я категорически не могла согласиться. И вы сегодня слышали, что прокурор не убедил, я не знаю как вас, а меня прокурор сегодня не убедил. Я считаю, что квалификация этих событий должна быть обязательно с учетом состояния крайней необходимости. Я буду на этом настаивать. И видео, которые сегодня предоставлял прокурор, я, например, их считала бы видео доказательствами защиты", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульный впервые прокомментировал обвинение в убийстве во время задержания.

Кроме того, мы ранее информировали, что 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных.

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