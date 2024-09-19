Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион высказался по поводу "российского следа"

Защитник отмечает, что не видит никаких мотивов у Зинченко.

Адвокат 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко — Игорь Сулима отверг предположение о "российскомследе". Он не имеет ничего общего со страной-агрессором Россией

Об этом защитник Зинченко сказал в интервью " 24 каналу ".

"Это не российский след. У него (Зинченко – Ред.) априори нет ничего общего ни с Россией, ни с кем", — подчеркнул адвокат.

По его словам, не видит никаких мотивов у Зинченко, которые могли бы его вынудить пойти на преступление.

"Я не могу понять одного – для того, чтобы это сделать, нужно иметь какую-то цель, неприязнь, что-то, чтобы заставило пойти на такой поступок. Я очень хочу дождаться обвинительного акта и посмотреть, что там будет написано в мотивировочной части", – говорит. Сулима

Он считает, что обвинение должно содержать очень серьезные доводы против Зинченко. Сулима замечает, что речь не может идти о неприязненных отношениях, "потому что она у него не преподавала, он даже не знал ее до этого".

"Какой-то его пророссийский след, чего тоже нет. Я думаю, что общество убедится, что это очень адекватный и умный человек", – говорит защитник Зинченко.

Как сообщалось, сегодня суд Львова был оставлен под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

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