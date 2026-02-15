Адвокат продавал специфический "иммунитет" от мобилизации

Мобилизация в Украине

В Запорожье местный адвокат предлагал за 20 тысяч гривен оформить фиктивную повестку, которую можно было бы использовать в случае проверки работниками ТЦК и таким образом избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, такой специфический «иммунитет» от мобилизации адвокат предложил мужчине, который обратился к нему за юридической помощью, чтобы изменить место воинского учета.

Позже подозреваемый предложил полностью исключить клиента с воинского учета как непригодного к службе. Это дало бы возможность беспрепятственно выехать за границу.

Стоимость такой «услуги» адвокат оценил уже значительно дороже — в 18 000 долларов США.

Во время получения денег адвоката задержали правоохранители.

Во время обысков по месту его работы и жительства обнаружены незаполненные повестки в ТЦК и СП, почти 20 000 долларов США и 5500 евро.

Адвокату сообщили о подозрении в использовании профессионального статуса для незаконного обогащения (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокуроры не согласились с таким решением и обжаловали его в апелляционном порядке.

Напомним, недавно правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном госпитале ВСУ. Чиновник заведения фиктивно оформлял знакомых на службу, присваивая их денежное обеспечение.