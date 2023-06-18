В частности, Ростислав Кравец обратил внимание на обязательную явку горожан к ТЦК в 10-дневный срок.

Адвокат прокомментировал всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковске, которую объявил местный начальник ТЦК и СП и отметил, что в этом случае имеет место превышение полномочий.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Я очень надеюсь, что это фейк", – сказал адвокат во время комментирования приказа.

В частности, он обратил внимание на обязательность явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

"На самом деле без повестки с таким сообщением... Это не повестка. Поэтому я не вижу оснований для привлечения к ответственности лиц, если они не явятся в ТЦК и СП. Это мое видение. Согласно нормам Конституции, а именно ст. 19, органы государственной власти должны действовать способом, предусмотренным законом. Такой способ законом не предусмотрен", — отметил адвокат.

Эксперт также прокомментировал пункт приказа, где говорится об "изъятии имущества во время действия военного положения".

"Именно изъятие имущества возможно у государственных предприятий. А принудительное отчуждение имущества возможно в двух случаях: с предварительным возмещением стоимости, а во-вторых, с последующим возмещением. Это возможно у частных лиц. То есть изъятие — у коммунальных и государственных, а принудительное отчуждение — у частных", — отметил адвокат.

Тем временем в Ивано-Франковске объяснили причины приказа о 10-дневном сроке прибытия в ТЦК. Согласно сообщению Ивано-Франковского ТЦК и СП, такой "приказ издается всякий раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины".

Напомним, ранее речь шла о приказе "О проведении общей мобилизации", изданном начальником Ивано-Франковского городского ТЦК и СП 13 июня, почти через месяц после продления действия военного положения.

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