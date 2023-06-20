Адвокат прокомментировал запрет госпитализации мужчин без ведома военкоматов в Ивано-Франковской области

Юрист назвал происходящее в Ивано-Франковске экспериментом по геноциду и полным пренебрежением правами человеку.

Адвокат прокомментировал ситуацию в Ивано-Франковской области по прекращению плановых госпитализаций военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования. Юрист назвал действия местного руководства экспериментом по геноциду и полным пренебрежением правами человека.

Об этом говорилось в сообщении адвоката Ростислава Кравца.

"Знаете почему выбрали для эксперимента по геноциду и полному пренебрежению правами человека Ивано-Франковск, по моему мнению? Посмотрите откуда у нас председатель Этического совета, которого Князев (экспредседатель Верховного Суда Всеволод Князев – ред.) перед получением взятки привел, как говорится, в Большую палату незаконно зарегистрированного Верховного суда без Украины. Это господин Кишакевич (Лев Кишакевич – судья в Большой Палате Верховного Суда. – ред.), решивший, что он выше Закона, на мой взгляд", — заявил юрист.

Кравец обратился к судьям Ивано-Франковского городского суда с просьбой обратить внимание на ст. 206 УПК РФ и Конституцию Украины.

"Вы достаточно себя и судебную систему запятнали уже по делам об отстранении. Кишакевич не поможет, каждый несет ответственность индивидуально. Если вы и здесь будете потакать произволу, беззаконию и нарушению прав человека, вам это люди не простят", — призвал адвокат Кравец.

Напомним, на днях в Ивано-Франковске объявили всеобщую мобилизацию. Местный начальник ТЦК и СП подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Впоследствии в Ивано-Франковске объяснили причины этого сообщения. Такой "приказ издается всякий раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины".

Тем временем в Ивано-Франковской области запретили госпитализацию мужчин. В случае срочной госпитализации пригодных к службе военнообязанных врачи должны сообщить об этом военкоматам.

Ранее адвокат уже комментировал всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковске, которую объявил местный начальник ТЦК. По его словам, там имеет место превышение полномочий.

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