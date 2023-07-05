Адвокат прокомментировала громкую историю в Хмельницкой области, когда представители ТЦК ворвались в дом

Громкую историю, которая случилась на Хмельнитчине, когда представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу, прокомментировала адвокат, напомнив о статье 30 Конституции Украины, по которой каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на видео в YouTube-канале, записанном юристом Викторией Кравченко.

Прежде всего, адвокат положительно отозвалась относительно поведения местного жителя, который снимал все на видео и пытался добиться объяснений, на каком основании эти люди в форме зашли в его дом.

"Это очень дельные действия, которые дают возможность не только обезопасить мужчину себя хотя бы на время от применения к нему силы от указанных мужчин в форме, но и фактически дает возможность фиксировать правонарушения со стороны должностных лиц в форме", — отметила Кравченко.

Она подчеркнула, что съемка мужчиной всего происходящего в его доме с участием представителей ТЦК в его доме – вполне законна.

"Еще один момент: мужчина не растерялся и попросил женщину вызвать полицию", – добавила Кравченко.

Напомним, что 29-летний Ярослав, являющийся жителем села Коричинцы, подчеркнул, что двое его братьев сейчас защищают Украину, сам он не уклоняющийся, а видео снял для того, чтобы осветить методы работы местного ТЦК.

"Если вы попали в такую ситуацию, пишите в тот же день, когда уже пойдут эти люди в форме, в Офис генпрокурора, в Министерство обороны, в Генеральный штаб. Кроме того, подавайте заявления на совершение против вас как минимум уголовного правонарушения по статье 365 Уголовного кодекса Украины и по статье 129 в случае угроз убийством в отношении вас. Требуйте внесения сведений о вашем заявлении в Единый реестр досудебных расследований", — советует Кравченко.

Она напомнила о статье 30 Конституции Украины, по которой каждому гарантируется неприкосновенность жилья, не допускается проникновение в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска, иначе как по решению суда, в неотложных случаях.

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