Адвокат рассказал, что над Чаусом издевались, не давали мыться и почти два месяца он был прикован к постели

Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.
Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса рассказал, что над его подзащитным издевались и 50 дней от был прикован к постели.
Об этом Ростислав Кравец заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Украинская правда".
"Я считаю, что его самочувствие требует медицинского исследования, медицинского вмешательства. Нужна психологическая помощь и помощь врачей, чтобы восстановить здоровье, потому что есть определенные осложнения после того, что с ним произошло. Применялись пытки. Над ним просто издевались там, где он находился. Он был прикован к постели 50 дней. Около месяца ему не давали мыться, постоянно включали-выключали свет ", — отметил защитник.
Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.
Напомним:
- Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".
- Чаусу вручили подозрение. И отвезли в изолятор временного содержания СБУ.
- 4 августа экс-служитель Фемиды должен явиться на заседании суда, которое начнется в 14:00 по Киеву, для избрания меры пресечения.