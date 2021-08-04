Адвокат рассказал, что над Чаусом издевались, не давали мыться и почти два месяца он был прикован к постели

Адвокат рассказал, что над Чаусом издевались, не давали мыться и почти два месяца он был прикован к постели

Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.

Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса рассказал, что над его подзащитным издевались и 50 дней от был прикован к постели.

Об этом Ростислав Кравец заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Украинская правда".

"Я считаю, что его самочувствие требует медицинского исследования, медицинского вмешательства. Нужна психологическая помощь и помощь врачей, чтобы восстановить здоровье, потому что есть определенные осложнения после того, что с ним произошло. Применялись пытки. Над ним просто издевались там, где он находился. Он был прикован к постели 50 дней. Около месяца ему не давали мыться, постоянно включали-выключали свет ", — отметил защитник.

Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".

в больнице "Феофания". Чаусу вручили подозрение. И отвезли в изолятор временного содержания СБУ.

временного содержания СБУ. 4 августа экс-служитель Фемиды должен явиться на заседании суда, которое начнется в 14:00 по Киеву, для избрания меры пресечения.

Новости Украины: судье Чаусу в Высшем антикоррупционном суде должны начать избирать меру пресечения

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