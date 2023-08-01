Адвокат рассказал, действительно ли начнут мобилизовать депутатов

Это будет мощный шаг и сигнал для всех граждан Украины.

У депутатов есть шанс продемонстрировать, что они действительно патриоты Украины, и мобилизоваться в армию.

Такое мнение озвучил в эксклюзивном интервью ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец.

“Учитывая желание президента Украины Владимира Зеленского и желание самих депутатов внести соответствующие изменения относительно мобилизации депутатов в Закон Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, у них есть шанс продемонстрировать непосредственно не на словах, а действиями того, что они действительно патриоты Украины, а не просто пытаются словами прикрыть свое бездействие и полное некомпетентность”, — прокомментировал адвокат.

Он добавил: “Я думаю, если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Состояние здоровья у них удовлетворительное, они очень хорошо отдыхают за границей”.

Ростислав Кравец считает, что возможно привлечь и женщин-депутатов в военную службу, как это предусмотрено законом и как еще с октября 2021 пытались сделать, однако в конце концов дали отсрочку до 2026 года.

«Думаю, что это будет мощный шаг и сигнал для всех граждан Украины, что все без исключения защищают наше государство. Поскольку депутаты уклоняются от этого и даже принимают под себя законы, возникает достаточно большое социальное напряжение в обществе”, — подытожил адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Инструкции от адвоката! Мобилизация, произвол и возврат 6500 гривен! Смотреть всем!

В Украине изменяют правила мобилизации

С 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Это:

срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы,

изменится система начисления выплат военным,

будет четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения, а именно — достижение предельного возраста службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства и вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

изменятся и повестки к ТЦК – их будет три типа.

Читайте также: