Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили: он преимущественно лежит и имеет высокую температуру

Чтобы попасть в палату экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, нужно одевать специальные халаты, перчатки и бахилы. Адвокаты встречаются с заключенным раз-два в неделю. Встречи длятся 15-30 мин.

Об этом "Главкому" рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе.

По словам защитника, ограничений по продолжительности встреч нет. Впрочем, состояние Саакашвили не позволяет продолжаться дольше. Эксперезидент быстро устает и имеет температуру.

"Очень долго не сидим, потому что у Михеила нет столько сил, чтобы говорить долгое время. Он быстро устает. Сколько нужно, столько мы и находимся в палате. Михеил в основном лежит, смотрит украинские телеканалы на кабельном телевидении. Он знает, что происходит в Украине "Если ему нужно написать что-то в соцсетях, передает текст через меня или через моих коллег. У него постоянная температура тела 38 градусов. Врачи не установили причину", — рассказал защитник.

Хачапуридзе говорит, что многие депутаты Европарламента призывают Тбилиси руководствоваться гуманитарными принципами и передать Саакашвили на лечение какому-либо европейскому государству. Впрочем, пока это не увенчалось успехом.

Напомним, на днях впервые за последние несколько месяцев , впервые за последние несколько месяцев, Саакашвили появился на экранах и шокировал своим состоянием. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда. Состояние здоровья политика еще больше вызвало беспокойство. Ведь во время заседания было хорошо видно, как он похудел и осунулся.

Читайте также:

Из-за сильно похудевшего и хилого Саакашвили Украина отсылает домой посла Грузии