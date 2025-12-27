ТСН в социальных сетях

Украина
92
Адвокат Сергея Тарасова заявил о сознательном затягивании дела из-за слабости улик Актуально

Уголовное производство по аграрию и бизнесмену Сергею Тарасову более двух лет находится на стадии досудебного расследования, однако сторона обвинения так и не передала дело в суд.

Об этом заявил адвокат Сергея Тарасова Александр Гардецкий в интервью УНИАН.

«Проблема не в позиции защиты – она четкая и готова к судебному разбирательству. Проблема в том, что сторона обвинения за более двух лет так и не смогла передать дело в суд. Это классический индикатор слабости доказательной базы», - подчеркнул адвокат.

По его словам, определенные законом сроки досудебного расследования истекли еще в ноябре 2025 года, однако обвинительный акт в суд так и не был направлен.

