Адвокат Сергея Волкова обратился к уполномоченному по правам человека из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО

У Волкова проблемы со здоровьем
После решения столичного суда об отклонении апелляции Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка" относительно изменения меры пресечения, его адвокат обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу с заявлением о нарушении прав подзащитного и угрозе его жизни.
В документе, датированном 23 октября, говорится, что тяжелое состояние здоровья фигуранта дела "Приватбанка" делает невозможным длительное пребывание в изоляторе, ведь Волков нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывного приема лекарств.
В частности, 62-летний Волков страдает онкологией гортани, гиперплазией предстательной железы, сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением, подкожными абсцессами, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, дистальной полинейропатией и хроническими болезнями сердца.
"Указанные болезни не являются вновь обнаруженными, носят хронический характер, мой подзащитный борется с ними длительное время, в том числе с некоторыми более 30 лет своей жизни. В то же время, в месте содержания Волкова Сергея Владимировича отсутствуют технические средства и медикаменты, необходимые для предоставления ему должной медицинской помощи по показаниям профессиональных врачей.
Кроме того, медицинские работники учреждения не имеют опыта лечения таких заболеваний или работы с ними вообще. Источником знаний о способах их лечения и правилах работы с пациентом в тех или иных случаях является непосредственно общение с самим больным. Это ставит под угрозу жизнь моего подзащитного", — говорится в обращении.
Учитывая риски для жизни и здоровья своего клиента, адвокат Владислав Опанасик просит Дмитрия Лубинца посетить место принудительного содержания Волкова с целью его проверки на предмет возможности обеспечения медицинской помощью людей с недостатками здоровья, а также направить в соответствующие органы акты реагирования.