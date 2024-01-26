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Адвокат сообщил, будут ли вносить 500 млн грн залога за сына Гринкевича

Адвокат сообщил, будут ли вносить 500 млн грн залога за сына Гринкевича

Роман Гринкевич. / Фото: Суспільне

Апелляцию по мере пресечения Гринкевичу перенесли.

За сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа Гринкевича залог в размере 500 миллионов гривен вносить не будут.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Гуджал, пишет издание "Суспільне".

"Таких денег нет и безосновательно их вносить", — подчеркнул адвокат.

В пятницу, 26 января, Соломенский суд Киева должен был рассматривать апелляцию на решение о содержании Гринкевича под стражей. Впрочем, заседание перенесли.

Напомним, бизнесмен Игорь Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины. В частности, на одежду для военных. Что известно о скандале вокруг семьи Гринкевичей — в материале ТСН.ua.

Роману Гринкевичу суд избрал меру пресечения. Он удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу до 17 марта с возможностью залога в 500 млн. гривен. Его задержали при попытке бежать за границу в Одессе.

Суд арестовал трех фигурантов дела с залогом по полмиллиарда. Они будут содержаться под стражей по меньшей мере до 16 марта. Известно, что четвёртый участник преступной схемы находится под стражей от 29 декабря 2023 года.

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