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Адвокат сообщил о наказании, которое ждет мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны и там оставшихся

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Адвокат сообщил о наказании, которое ждет мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны и там оставшихся

Что ждет мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны и там оставшихся

Речь идет о случаях, если пересечение границы произошло вне пунктов пропуска.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что максимальным наказанием мужчин, незаконно выехавших за границу во время мобилизации в Украине и оставшихся там, станет административный штраф.

Об этом Кравец сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска — это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", — рассказал Кравец.

▶️ На YouTube-канале ТСН по этой ссылке можно просмотреть полное "интервью адвоката Ростислава Кравца о наказаниях уклоняющимся".

Между тем в Сети обсуждают жесткие вручения повесток военнослужащими. В Тернопольской и Днепропетровщине сообщили о новых конфликтах с военкомами, а в Одессе ищут тайных военных.

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Дата публикации
Просмотры
1509
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