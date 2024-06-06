Киперман заявил, что не имеет никакого отношения к адвокату, подозреваемому в предложении дать взятку

Михаил Киперман осуждает какие-либо незаконные способы воздействия на следствие или суд и заявляет, что не имеет никакого отношения к подозреваемому адвокату.

Бизнесмен Михаил Киперман из СМИ получил информацию о том, что детективы НАБУ разоблачили на предложения предоставить взятку адвоката Алексея Носова.

Об этом пишет издание "Униан".

Как отмечается, бизнесмен увидел информацию о взятках в публикациях СМИ. В то же время, якобы это предложение имело место в уголовном производстве, касающемся прав Михаила Кипермана.

“Адвокат, о котором говорится в массмедиа, не оказывал и не оказывает никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключалось договоров правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, работающий в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", — говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

Кроме того, в этом заявлении говорится, что события по предложению или попыткам предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

"Михаил Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал уведомления о подозрении в этом производстве установленным законом способом. В настоящее время уполномоченные адвокаты господина Михаила Кипермана изучают соответствующие материалы для формирования обоснованной юридической позиции и защиты прав в пределах действующего законодательства", – добавили адвокаты.

Они также подчеркнули, что бизнесмен осуждает какие-либо незаконные способы воздействия на следствие или суд.

"В случае подтверждения вины таких лиц они, безусловно, должны понести соответствующую юридическую ответственность", — подчеркнули адвокаты.

Напомним, что НАБУ расследует данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ.

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