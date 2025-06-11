Адвокату Медведчука и Шария вынесли приговор: что о нем известно

Валентин Рыбин / © УНИАН

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За доказательной базой СБУ 10 лет заключения заочно получил коллаборант Валентин Рыбин. Он входит в руководящий состав оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о Рыбине

До начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, недавно заочно получившего 15 лет тюрьмы за государственную измену. Впоследствии Рыбин выехал за границу, где через свою страницу в Facebook призвал украинцев сложить оружие перед рашистами.

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После непродолжительного пребывания за пределами Украины злоумышленник прибыл в временно захваченную часть Херсонской области. Там он получил предложение от местного гауляйтера Сальдо возглавить оккупационный орган по проведению информдиверсий против Украины. После назначения коллаборант вошел в путинскую партию «единая россия», от имени которой неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

«На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, Рыбин признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)», — говорится в сообщении.

Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного. Как известно, злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, готовившего новый удар РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого РФ завербовала через телеграмм-каналы.

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Главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

«Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация. Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и отмечал соответствующие геолокации на гугл-картах», — говорится в сообщении.

Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил отчет для куратора из ФСБ. Для коммуникации с кафирами агент использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку. Тем не менее, киберспециалисты СБУ все равно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.