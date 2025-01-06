Адвокаты Коломойского готовят жалобы в КСУ и ЕСПЧ на постановление ВС по делу об обжаловании национализации ПриватБанка

Как сообщил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак, 30.12.2024 в Едином государственном реестре судебных решений был опубликован полный текст постановления Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 26.11.2024 по делу №910/1834/19, в котором Игорь Коломой LTD обжаловали национализацию "ПриватБанка".

В своем постановлении Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций по закрытию производства по делу, в котором рассматривались поданные в начале 2019 года исковые заявления Игоря Коломойского и компании TRIANTAL INVESTMENTS LTD о возвращении в собственность последних незаконно изъятых акций "ПриватБанка".

Такое закрытие производства обосновывается судом положениями законодательства Украины, которые, во-первых, были приняты только в мае 2020 года (т.е. через полтора года после обращения в суд с иском Игоря Коломойским и компанией TRIANTAL INVESTMENTS LTD) и, во-вторых, неконституционными .

Так, суды применили так называемый "антиколомойский закон" (Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" от 13 мая 2020 № 590-ІХ), которым были внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины ( в частности, в части 3, 4 статьи 5 ХПК Украины), а также закреплены новые нормы (подпункт 1 пункта 5 раздела I Закона № 590-IX и пункт 7 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 590-IX), лишающие лиц, являющихся участниками банка, права на судебную защиту своих нарушенных прав и интересов вследствие выведения неплатежеспособного банка с рынка.

Адвокат сообщил, что с целью защиты своих нарушенных прав и интересов Игорь Коломойский будет обращаться в Конституционный Суд Украины с конституционной жалобой о признании неконституционными примененных судом положений закона, а также с жалобой в Европейский Суд по правам человека, ведь суды грубо возбудили статью 6 Конвенции. защита прав человека и основных свобод (право на справедливый суд).

Как сообщалось, Игоря Коломойского оставили под стражей по делу более 20-летней давности. Речь идет о деле — о так называемом "подстрекательстве к покушению на умышленное убийство", в котором фигурирует бизнесмен.

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