Адвокаты Коломойского просили передать дело, связанное с "Приватбанком" в НАБУ: им отказали

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского обращались с ходатайством передать расследование дела, связанного с "Приватбанком" от Бюро экономической безопасности в НАБУ, которым. расследуется ряд других уголовных правонарушений, связанных с банком. Однако защита получила отказ.

Об этом сообщил адвокат Александр Лысак.

"10 октября нами было направлено Генеральному прокурору ходатайство об изменении подследственности уголовного производства No 72023000410000034, в котором Коломойскому Игорю Валерьевичу было вручено сообщение о подозрении. В частности, мы просили передать расследование данного уголовного производства от Бюро экономической безопасности в НАБУ, ряд других уголовных правонарушений связанных с Приватбанком. Однако сегодня мы получили постановление об отказе в удовлетворении данного ходатайства", — отметил он.

Однако Александр Лысак добавил, что постановление будет обжаловано.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.