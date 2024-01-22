Адвокаты Мазепы подали апелляцию из-за ареста бизнесмена

Адвокаты компании EQUITY подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах своего клиента – Игоря Мазепы.

Как отмечается в заявлении юридической фирмы, занимающейся представительством интересов бизнесмена и инвестора, указанная апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.

"Работа над делом продолжается. Детали со временем", — добавили юристы.

Напомним, 18 января бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан ГБР во время прохождения польско-украинской границы. Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний, если правительство не станет решать проблему давления на бизнес.

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