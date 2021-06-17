Порошенко потянул Гордона в суд

Телеведущего обвиняют в распространении ложной информации о сдаче Мариуполя.

В Шевченковский районный суд Киева поступило исковое заявление против блогера и политика Дмитрия Гордона. Как сообщил на своей Facebook-странице адвокат Илья Новиков, иск подан в интересах пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Адвокат в своем сообщении напомнил, что 7 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Гордон заявил: "... Я знаю, что руководство Украины заключило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

По словам Новикова, эта информация является неправдивой, поскольку захват Мариуполя пророссийскими боевиками произошел в мае 2014 года, до президентских выборов.

"7 июня Петр Порошенко принес присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден. Никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было. Сразу после скандального эфира, когда многие комментаторы указывали Гордону на очевидную ложность его слов, он публично отказался признать свою неправоту и выпустил видео, в котором утверждал, что готов явиться в суд ", — подчеркнул адвокат.

Гордону предъявлено требование о признании распространенной им информации недостоверной. Требования денежной компенсации морального вреда не заявлялись.

"Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения ", — пояснил Илья Новиков.

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