Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен при налете авиации оккупанта

Это спортивный аэродром, расположенный в Харьковской области в районе поселка Новый Коротич.

Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом авиации РФ.

"Инфраструктура аэродрома и самолеты приведены в нерабочее состояние", - сообщили в Харьковском аэроклубе.

Аэродром предназначался для размещения и выполнения полетов авиации общего назначения, запуска и испытания авиамоделей, а также выполнения парашютных прыжков.

Это место Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой ОСО Украины, где выполнялись полеты летательных аппаратов и прыжки с парашютом.