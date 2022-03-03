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Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен при налете авиации оккупанта

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Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен при налете авиации оккупанта

Это спортивный аэродром, расположенный в Харьковской области в районе поселка Новый Коротич.

Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом авиации РФ.

"Инфраструктура аэродрома и самолеты приведены в нерабочее состояние", - сообщили в Харьковском аэроклубе.

Аэродром предназначался для размещения и выполнения полетов авиации общего назначения, запуска и испытания авиамоделей, а также выполнения парашютных прыжков.

Это место Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой ОСО Украины, где выполнялись полеты летательных аппаратов и прыжки с парашютом.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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