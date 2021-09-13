Аэропорт "Борисполь" рекордно увеличил пассажиропоток: куда летают чаще всего

С начала года аэропортом воспользовались почти 6 миллионов пассажиров.

Аэропорт "Борисполь" устанавливает рекорды пассажиропотока.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 сентября.

Так, с начала года на аэродроме обслужили почти 6 миллионов пассажиров. По сравнению с прошлым годом показатель за такой же период вырос почти на 70%.

Чаще всего пассажиры летали в Турцию, Египет и Грецию. На эти направления приходится почти половина общего количества пассажиров.

Напомним, ранее в Государственном агентстве развития туризма сообщили, что в прошлом году туризм принес Украине 130 тысяч гривен. Именно такую сумму выручили от уплаты туристического сбора. Отмечается, что в тройке лидеров по сборам оказались Киев, Львовская и Одесская области. Чуть больше 6 тысяч гривен заплатили Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. В прошлом году в Украину приехали туристы из 190 стран мира. А вот украинские граждане чаще всего ездили в Польшу, Венгрию и Россию.

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