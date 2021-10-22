Аэропорт Днепра дождался "Большой стройки"

В аэропорту Днепра начали строительство новой взлетно-посадочной полосы. После модернизации, аэропорт сможет принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330, а пассажиропоток возрастет до нескольких миллионов в год.

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м и шириной 45 м, перрона и рулежных дорожек. На новой полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. ВПП получит современную систему энергопитания, систему водоотвода и мощные очистные сооружения.

"Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра - историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и для Украины в целом. Ведь современный аэропорт - не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры, туризма", - сказал заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Параллельно компания DCH работает над строительством нового терминала. Он будет состоять из 3 зданий: пассажирский терминал, VIP -терминал и административно-бытовой комплекс.

Ожидается, что аэропорт будет наращивать пассажиропоток ежегодно. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально прогнозируют до 4 млн человек.

Сейчас ведутся подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. На объекте работает около 40 единиц техники и 100 специалистов. Работы проводит Onur Construction International . Ранее компания построила взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья и терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".

"Впервые за 30 лет в Украине не только ремонтируют дороги, которые "сшивают" страну. Но и обновляют аэропорты. В Днепре будет современный и мощный международный аэропорт. Отсюда можно будет улететь в любую страну мира", - отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" проводят реконструкцию взлетно-посадочных полос во многих региональных аэропортах . Также открыли регулярное авиасообщение с аэропортами Ужгорода, Черновцов, Кривого Рога.

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