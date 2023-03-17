Аэропорт Ужгорода заказал у россиянина два капитальных ремонта

Международный аэропорт Ужгорода заказал у гражданина России два капитальных ремонта стоимостью почти 400 тысяч гривен.

Об этом пишет "Закарпатье онлайн".

Отмечается, что обе закупки прошли без использования электронной системы.

Как информируют в системе "Прозорро", согласно одному соглашению, подрядчик отремонтирует туалет на втором этаже административного здания аэропорта за почти 200 тысяч гривен. Согласно второму – кабинет там же.

Также известно, что подрядчиком в обоих случаях выступил ФЛП Павлюх Владимир Андреевич, который, согласно данным YouControl, является гражданином России, но зарегистрирован в Ужгороде.

"Этот ФЛП, существующий с 2005 года, с 2020 года уже получил 11 заказов на общую сумму 2,26 млн гривен. Из этой суммы 1,64 миллиона заплатил именно "Международный аэропорт Ужгород". К примеру, в прошлом году Павлюх ремонтировал крышу аэровокзала, внутрипортовые" дороги", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в британском городе Мидхерст возник масштабный пожар в гостинице, где проживали беженцы из Украины. Огонь охватил здание, которому 400 лет, около 2 часов ночи 16 марта.

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