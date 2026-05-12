"Аэропортовое перемирие" с РФ: реально ли открыть аэродромы во время войны

Военный обозреватель раскрыл технические причины, мешающие открыть аэропорты / © Pixabay

Реклама

Украина призвала Европу помочь договориться с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Удастся ли Украине восстановить авиасообщение, прокомментировал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман, передает«Киев 24».

По его словам, безопасность полетов остается сомнительной. В частности, из-за способности российских ракет «воздух-воздух» Р-37 бить на триста километров.

Реклама

«Ракета Р-37 летает на 200-300 километров, и если рядом не будет нашего истребителя для перехвата, защитить самолет другим способом невозможно», — сказал Гетьман.

Эксперт объяснил, что даже если Россия пообещает не атаковать гражданские аэродромы, технические характеристики ее вооружения позволяют сбивать самолеты глубоко в тылу.

Напомним, что в прошлом месяце в Литве закрыли аэропорт из-за воздушных шаров.

Новости партнеров