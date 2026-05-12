"Аэропортовое перемирие" с РФ: реально ли открыть аэродромы во время войны

Украина ищет поддержки Европы для заключения соглашения с РФ по прекращению ударов по аэропортам, однако военные эксперты настроены скептически.

Дмитрий Гулийчук
Военный обозреватель раскрыл технические причины, мешающие открыть аэропорты

Военный обозреватель раскрыл технические причины, мешающие открыть аэропорты

Украина призвала Европу помочь договориться с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Удастся ли Украине восстановить авиасообщение, прокомментировал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман, передает«Киев 24».

По его словам, безопасность полетов остается сомнительной. В частности, из-за способности российских ракет «воздух-воздух» Р-37 бить на триста километров.

«Ракета Р-37 летает на 200-300 километров, и если рядом не будет нашего истребителя для перехвата, защитить самолет другим способом невозможно», — сказал Гетьман.

Эксперт объяснил, что даже если Россия пообещает не атаковать гражданские аэродромы, технические характеристики ее вооружения позволяют сбивать самолеты глубоко в тылу.

Напомним, что в прошлом месяце в Литве закрыли аэропорт из-за воздушных шаров.

