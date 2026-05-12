- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
"Аэропортовое перемирие" с РФ: реально ли открыть аэродромы во время войны
Украина ищет поддержки Европы для заключения соглашения с РФ по прекращению ударов по аэропортам, однако военные эксперты настроены скептически.
Украина призвала Европу помочь договориться с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам.
Удастся ли Украине восстановить авиасообщение, прокомментировал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман, передает«Киев 24».
По его словам, безопасность полетов остается сомнительной. В частности, из-за способности российских ракет «воздух-воздух» Р-37 бить на триста километров.
«Ракета Р-37 летает на 200-300 километров, и если рядом не будет нашего истребителя для перехвата, защитить самолет другим способом невозможно», — сказал Гетьман.
Эксперт объяснил, что даже если Россия пообещает не атаковать гражданские аэродромы, технические характеристики ее вооружения позволяют сбивать самолеты глубоко в тылу.
Напомним, что в прошлом месяце в Литве закрыли аэропорт из-за воздушных шаров.