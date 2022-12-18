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АЭС вышли на плановую мощность, однако дефицит электроэнергии вырос – "Укрэнерго"

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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АЭС вышли на плановую мощность, однако дефицит электроэнергии вырос – "Укрэнерго"

Фото: pixabay.com

Аварийно-восстановительные работы энергосистемы продолжаются по всей Украине.

По состоянию на воскресенье, 18 декабря, продолжается процесс возобновления работы энергосистемы Украины. Атомные станции вышли на плановую мощность.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании также отметили, что временно находящаяся под контролем российских захватчиков Запорожская АЭС продолжает потреблять электроэнергию для обеспечения безопасного режима остановки блоков.

"Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9-го ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", — говорится в сообщении.

Всем облэнерго были доведены лимиты потребления. Однако при их превышении могут применяться аварийные отключения электроэнергии.

По всей Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы в высоковольтных и распределительных сетях и электростанциях. Однако усиление морозов и сильный ветер усложняют ремонтные работы.

Массированная ракетная атака по Украине 16 декабря

Утром 16 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, ближе к 20 декабря ситуация может несколько улучшиться и регион в случае отсутствия новых атак оккупантов вернется к плановым отключениям света.

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Дата публикации
Просмотры
4600
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