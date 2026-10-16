Афера на 9 миллионов: как эксперты "отмазывали" жену чиновника СБУ и ее элитное жилье

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Антикоррупционные органы сообщили о подозрении экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины (КНИИСЭ), которые умышленно занизили стоимость элитной квартиры жены высокопоставленного чиновника СБУ на 9,3 млн грн. Фальшивое заключение адвокаты использовали для оправдания в суде.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в декабре 2023 года жена высокопоставленного чиновника СБУ приобрела квартиру за 21,6 млн грн. В то же время в договоре купли-продажи стоимость жилья намеренно указали на уровне 12,8 млн грн.

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В апреле 2024 года адвокат, представлявший интересы супругов, обратился с инициативой провести оценочно-строительную экспертизу в КНИИСЭ. Уже в мае комиссия экспертов подготовила заключение, согласно которому рыночная стоимость квартиры составила 12,3 млн. грн. Таким образом, ее реальная цена была занижена на 9,3 млн грн.

По данным следствия, для получения такого результата эксперты специально использовали для сравнения нерелевантные объекты недвижимости. Впоследствии это заключение сторона защиты предоставила в качестве доказательства НАПК, НАБУ и суду.

В мае того же года детективы НАБУ в рамках уголовного производства по приобретению квартиры назначили комиссионную экспертизу. 11 ноября 2024 года ее отозвали, попросив вернуть материалы без выполнения.

Несмотря на это, эксперты не выполнили требование следствия и продолжили исследование. Они согласовали ограничение стоимости используемых для сравнения объектов на уровне не более 2500-2600 дол. за 1 кв. м вместо рыночных 3000 дол. В то же время, эксперты сознательно выбирали самые дешевые предложения — от 1550 дол. за 1 кв. м, не считая других доступных аналогов.

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В начале декабря 2024 года эксперты подписали заключение, однако датировали его 8 ноября 2024 года, то есть днем, предшествовавшим отзыву экспертизы детективом НАБУ. При этом копию документа детективы получили не от КНИИСЭ, а от адвоката подозреваемого высокопоставленного чиновника.

Кстати, согласно расследованию «Слідство.Інфо», жена фигуранта резонансного дела НАБУ и САП «Карфаген» Ивана Тимошенко Татьяна за 2,5 года предпринимательской деятельности получила около 17 млн грн дохода. До открытия ФЛП она работала врачом в Ровенском роддоме, где за 2020 год получила только 1873 грн зарплаты. В разговоре с журналистами Тимошенко отрицала получение столь крупных сумм. В то же время правоохранители проверяют, могли ли ФЛП близких лиц использоваться для легализации взяток и «откатов» фигурантами дела.

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