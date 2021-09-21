Афера на миллионы: в Харькове сотрудники «биржи» опустошали счета доверчивых граждан

За последний месяц участники сделки заработали более миллиона гривен.

В Харькове полицейские разоблачили мошеннический колл-центр. Подставные операторы звонили украинцам, назывались банковскими работниками и выманивали у доверчивых граждан личные данные.

Об этом идется в сюжете ТСН.Ранок.

Когда аферисты получали необходимую информацию — опустошали счета пострадавших. По другой преступной схеме — выдавали себя за сотрудников фиктивных финансовых бирж и уговаривали людей вкладывать деньги в несуществующие предприятия.

Сколько времени работал этот нелегальный бизнес и сколько всего денег успели украсть у украинцев — полиция еще устанавливает. Известно, что только за последний месяц участники сделки заработали более миллиона гривен.

"После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий, будет решаться вопрос о уведомление о подозрении организаторам и участникам сделки. За мошенничество, совершенное законодательством, предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы", — прокомментировал следователь отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Александр Кобылка.

Новости Украины: в Харькове полицейские разоблачили мошеннический колл-центр

Напомним, что киевлянам в платежках пришли немалые счета за отопление. Жительница столицы, которой в платежке за август неожиданно насчитали за отопление почти 40 тысяч, даже взяла кредит, чтобы хоть как-то рассчитаться.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку