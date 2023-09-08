Афера с автомобилями для ВСУ: в Киевской области гуманитарную помощь продавали (фото)

Руководитель волонтерского центра и его сообщники получали прибыль от продажи гумпомощи.
В Киевской области разоблачена схема продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь для ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель волонтерского центра благотворительной организации вместе с супругой и водителем организации получали прибыль от продажи гумпомощи.
"Они размещали объявления на платформах для продажи автомобилей и продавали их военнослужащим. После получения средств передавали авто военным под видом гуманитарной помощи на безвозмездной основе", - сказано в сообщении.
Подозреваемые задержаны при продаже четырех автомобилей на общую сумму более полумиллиона гривен.
Во время обысков изъяты наличные, документация, 24 автомобиля и другие вещественные доказательства.
Задержанным объявлено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Следователи устанавливают обстоятельства и личности всех причастных к незаконному использованию гуманитарной помощи.
Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно со следователями Белоцерковского РУП ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Белоцерковского РО ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и ДСР Нацполиции Украины.
Напомним, ранее в Киеве задержали местного предпринимателя, причастного к продаже военных товаров, которые поставлялись в Украину как гуманитарная помощь.
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