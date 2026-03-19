Аферисты обещают выплаты от ООН и "Укрэнерго": суть схемы

В мессенджерах активизировалась мошенническая рассылка о якобы выплате 8800 грн помощи от Организации объединенных Наций во время войны и о компенсации 3100 грн на человека от «Укрэнерго».

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Официально заявляем, что это очередная манипуляция на чувствительной теме. НЭК „Укрэнерго“ — оператор системы передачи, который не снабжает электроэнергией бытовым потребителям, а соответственно — не может и выплачивать никаких компенсаций. Цель этих фейковых сообщений — похищение персональных данных, в частности банковской информации», — отметили в ведомстве.

Суть схемы

Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под «Ощадбанк» или другое учреждение или организацию, и просят «для зачисления выплаты» ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После того, как доверчивые граждане вводят свои данные, мошенники получают доступ к их счетам и списывают средства.

