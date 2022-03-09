Аферисты создают фиктивные счета под видом сбора денег на благотворительность – МВД

Злоумышленники также просят предоплату за якобы эвакуационные перевозки граждан.
МВД Украины предупреждает, что аферисты создают фиктивные счета и присваивают деньги граждан под видом сбора на благотворительность.
В частности, приобрели популярность схемы мошенничества под видом эвакуационных перевозок граждан. Злоумышленники просят предоплату на карту.
"Уважаемые граждане! Если вы пострадали от мошенничества в Интернете, сообщите об этом в киберполицию по электронной почте: callcenter@cyberpolice.gov.ua", — говорится в сообщении МВД.
Также распространены фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии.
Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды.
Напомним, Джоан Роулинг пожертвовала более миллиона долларов украинским детям, пострадавшим от войны.
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