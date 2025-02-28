Аферисты в Одесской области зарабатывали сотни тысяч долларов на доверчивых людях: какую схему они придумали

По данным полиции, в период с 2022 по 2024 год мошенники завладели более 200 тысячами долларов.

Правоохранители разоблачили финансовую пирамиду "VinEco" и "Vinex Тrade", действовавшую на территории Одесской и Киевской областей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мошенники убеждали граждан вкладывать средства в их компанию, обещая высокие прибыли и гарантированный возврат инвестиций. На самом же деле организаторы присваивали деньги инвесторов и тратили их на собственные нужды.

Организатором аферы стал 28-летний житель Березовщины, который привлек к сделке двух знакомых женщин в возрасте 55 и 61 год. Вместе они создали фиктивное ООО "VinEco", а впоследствии переименовали его в "Vinex Тrade", чтобы избежать подозрений.

Для привлечения инвесторов мошенники создали видимость успешного бизнеса, активно рекламировали свои "услуги" в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и публичных мероприятиях. Они обещали не только высокие проценты за вложенные средства, но и дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

Чтобы внушить доверие, злоумышленники сначала выплачивали минимальные суммы некоторым вкладчикам, используя средства новых инвесторов. Однако в конце концов финансовая пирамида рухнула, и сотни граждан потеряли свои сбережения.

Известно о по меньшей мере семерых пострадавших, однако следователи устанавливают полный список жертв.

Правоохранители провели обыски в Одесской и Киевской областях, в ходе которых изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, автомобили и наличные деньги.

В настоящее время задержаны три человека. Им доложено о подозрении. Фигуранатам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проведение обысков

Напомним, в Одессе полицейские и неизвестные в гражданской одежде насильно затолкали мужчину в бус. Против этого выступили прохожие, возникла шарпанина и словесные перепалки.

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