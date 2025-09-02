Африканская чума свиней распространяется по Украине: как изменятся цены на мясо животного

Свиньи / © Pexels

В Украине продолжают регистрировать случаи африканской чумы свиней (АЧС). Это вирусное заболевание не представляет угрозы для человека, но является смертельным для животных и создает значительные экономические риски для отрасли свиноводства.

Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Ассоциации «Свиноводы Украины» Александра Бондарская в комментарии УНИАН.

Бондарская объяснила, что в случае вспышки АЧС хозяева стараются быстрее реализовать поголовье, чтобы избежать полной его потери. Это приводит к увеличению предложения на рынке и временному падению цен на свинину. В прошлом году такая ситуация уже имела место, когда из-за повышенных рисков цены существенно снизились.

В то же время в долгосрочной перспективе болезнь, наоборот, поддерживает цены на высоком уровне. Причины — ограниченное развитие новых хозяйств, дополнительные расходы фермеров на биобезопасность и уменьшение предложения. Как результат, после первоначального снижения стоимость мяса снова растет.

По официальным данным, по состоянию на конец августа этого года в Украине зафиксировано 46 случаев АЧС. Для сравнения, в прошлом году на этот период было зарегистрировано 60. При этом доля вспышек на свинофермах сократилась до менее чем 9% против примерно 25% в 2024 году. В то же время большинство случаев фиксируют среди дикой фауны — 63% против 17% в прошлом году.

Одна из последних вспышек произошла на Закарпатье вблизи границы с Румынией. В Госпродпотребслужбе напомнили, что пока не существует никаких лекарств или вакцины против этого вируса. В случае выявления инфекции уничтожают все поголовье пораженного хозяйства.

«Африканская чума свиней является заболеванием, которое не несет рисков для здоровья человека. Но человек, который употребил инфицированную свинину или контактировал с инфицированным животным, его остатками, представляет немалый риск для дальнейшего распространения вируса», — отметила эксперт.

