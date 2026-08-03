Африканская жара накрыла Украину: врач предупредила об опасной ошибке, которую совершают почти все

Жара в Украине / © ТСН

Реклама

В Украину пришла африканская жара. Высокая температура может быть опасна для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Врачи советуют пить воду до появления жажды, а кондиционер устанавливать на 23–24 °C.

Об этом рассказала в эфире Киев24 врач-кардиолог Александра Телегузова.

Реклама

«Мы понимаем, что в жару нужно, в первую очередь, не допускать обезвоживания, то есть пить постоянно, даже когда вы еще не испытываете жажды, потому что если вы уже испытали жажду, это значит, что вы уже на пути к обезвоживанию. И это опасность, и это ошибка», — подчеркнула она.

Реклама

Кроме того, она рекомендует одевать легкую одежду и не перегреваться на солнце под прямыми солнечными лучами.

Врач предупредила, что во время аномальной жары температура в спальне может быть выше +24 °C ночью, а это опасно для уязвимых людей. Она подчеркнула, что кондиционер следует устанавливать на 23–24 °C. Если его нет — выключить нагревающие комнату приборы и пользоваться вентилятором, не направляя воздух прямо на человека.

«Я бы рекомендовала ориентироваться на то, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения, потому что у нее самый большой опыт. И они советуют ориентироваться в квартире на температуру в спальной комнате. То есть, если в спальной комнате температура ночью выше, чем плюс 24 градуса, это жилье, которое считается опасным для нахождения там детей, пожилых людей или людей с хроническим заболеванием», — добавила врач.

Аномальная жара в Украине — последние новости

Напомним, Украина накрыла новая волна жары из Африки. Столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов. Сильная жара ожидается в большинстве южных и юго-западных областях.

Реклама

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что температурный пик начнется с воскресенья, 2 августа. Аномальная жара, по ее прогнозу, будет удерживаться до конца рабочей недели.

Новости партнеров