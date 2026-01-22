"Африканский десант" в Черновцах: как тропические попугаи адаптировались к украинским морозам

Попугаи Крамера поселились в черновицком парке

В Черновцах настоящий ажиотаж в соцсетях вызвали фотографии зеленых попугаев , которые оккупировали кормушки в заснеженном парке «Октябрьский». Несмотря на то, что на термометре было 14 градусов мороза, птицы чувствовали себя довольно бодро.

Фотодоказательства опубликовала местная жительница Наталья Олийнык на своей странице в социальной сети Facebook.

Откуда попугаи взялись в Украине

Речь идет о попугаях Крамера (другое название — индийский кольчатый попугай). В дикой природе они обитают в тропиках Африки и Азии.

Как пояснили местные орнитологи «Молодой буковинец», в Черновцах эти птицы появились около 2020 года. Скорее всего, первые особи вылетели из клеток или были намеренно выпущены нерадивыми хозяевами.

Сначала их видели на улице Сторожинецкой, затем в ботсаду университета, а затем колония перебралась в парк «Октябрьский», где их активно подкармливают горожане. Заведующий отделом природы Черновицкого краеведческого музея Игорь Скильский отмечает, что эти птицы удивительно выносливы и способны пережить морозы до -20°С, если имеют достаточно пищи (орехи, семена, почки).

Попугай Крамера в Черновцах. Фото: Facebook / Наталья Олейник

Европа «хватается за голову»

Пока украинцы любоваются зелеными гостями, в Западной Европе эти птицы стали настоящей бедой. Они размножаются с бешеной скоростью и вытесняют местные виды.

По данным BBC Wildlife , в Великобритании популяция попугаев Крамера уже превысила 30 тысяч особей (некоторые источники называют цифру 50 тысяч). Они настолько распространились в лондонских парках, что стали угрожать местной фауне.

Проблема в том, что попугаи Крамера очень агрессивны. Они занимают дупла, выгоняя оттуда дятлов, сов и даже летучих мышей. Кроме того, они наносят ущерб сельскому хозяйству, уничтожая урожаи фруктов. Британские чиновники уже несколько лет обсуждают планы по контролю их популяции, включая возможный отстрел, пишет The Guardian .

Похожая ситуация в Брюсселе (Бельгия), где власти также забили тревогу из-за засилья этих птиц, конкурирующих с местными поползнями.

Попугаи Крамера выдерживают морозы до 20 градусов. Фото: Facebook / Наталья Олейник

Легенда о Джими Хендриксе

Интересно, что происхождение европейской популяции этих попугаев окутано легендами. В Лондоне существует популярный миф, что первую пару птиц выпустил на свободу легендарный рок-музыкант Джими Хендрикс в 1960-х годах на Карнаби-стрит. Другая версия утверждает, что птицы скрылись со съемочной площадки фильма «Африканская королева» (1951) с Хамфри Богартом.

Хотя ученые скептичны к этим историям, факт остается фактом: попугаи идеально адаптируются к городской жизни.

Попугаи Крамера в Черновцах начали размножаться и уже имеют популяцию около 10 человек. Фото: Facebook / Наталья Олейник

Что ждет попугаев в Украине

В Черновцах попугаи уже начали размножаться – местные фотографы фиксировали птенцов. Эксперты прогнозируют: поскольку птицы растительноядны и почти не имеют конкурентов в городе, их количество будет расти в геометрической прогрессии.

Так что вполне возможно, что через 10 лет стаи зеленых попугаев станут привычным явлением не только для Черновцов, но и для других городов Украины, как это случилось с Киевом и Львовом, где также фиксировали единичные случаи появления этих пернатых.

