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Агента ФСБ осудили за подготовку ракетных ударов по военному госпиталю и ТЭС в Днепре

Агента ФСБ осудили за подготовку ракетных ударов по военному госпиталю и ТЭС в Днепре

Осужденный агент ФСБ / Фото: СБУ

Ему назначили 15 лет заключения.

22-летний агент ФСБ, готовивший ракетные удары по объектам в Днепре, в том числе по военному госпиталю и местной теплоэлектростанции, получил 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник был задержан в феврале этого года, когда он проводил разведку возле госпиталя Сил обороны.

Как установило следствие, агент осуществлял наблюдение за военными, проходившими лечение после ранений, а также отслеживал количество эвакуационных машин ВСУ. Его задачей было подтвердить информацию для дальнейшей корректировки воздушного нападения на медицинское учреждение и энергетическую инфраструктуру.

Агентом оказался местный житель, завербованный кадровым сотрудником ФСБ из-за его активности на Телеграмм-каналах по поиску работы. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе обезвредили агентурную группу ФСБ, планировавшую серию терактов

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