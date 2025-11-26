ТСН в социальных сетях

Агент ФСБ попытался устроиться в Сумскую ОВА: что должен был делать и какая его судьба

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила и задержала предателя, а теперь он получил судебный приговор.

Ирина Лабьяк
В Украине суд наказал агента ФСБ России, который по заказу врага пытался устроиться на работу в Сумскую ОВА. Злоумышленник должен был собирать и передавать врагу секретную информацию о системе защиты приграничного региона.

Об этом сообщила СБУ.

СБУ поймала российского агента на Сумщине еще в 2023 году. По данным расследования, он пытался устроиться в Управление оборонной работы Сумской ОВА для ведения подрывной деятельности внутри госучреждения.

«В случае агентурного проникновения, „крот“ должен был собирать и передавать рашистам секретную информацию о системе защиты приграничного региона», — отметили в СБУ.

Контрразведка заблаговременно разоблачила вражеского агента и задержала возле административного здания местной ОВА. Им оказался житель Сум, который согласился работать на ФСБ за деньги.

В начале российская спецслужба «протестировала» мужчину на сборе данных о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на Сумщине. Также злоумышленник накапливал для врага персональные досье на местных правоохранителей и их семьи. В дальнейшем россияне собирались использовать эти данные для вербовки и информационных диверсий.

Впоследствии вражеский агент получил задание устроиться на первичную должность в оборонное управление Сумской ОВА.

Во время обыска дома у фигуранта нашли российский паспорт и смартфоны, с которых он контактировал с врагом.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и наказал 15 годами заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили российского агента, который выполнял задачи Сил специальных операций РФ на Киевщине. Контрразведка СБУ задержала 25-летнего безработного в Бучанском районе, когда тот готовил самодельную взрывчатку для подрыва местного ТЦК.

