Агент ФСБ расставлял видеоловушки, чтобы корректировать удары по Киеву и шпионить на "Укрзалізниці": фото

24-летний ИТ-специалист столичного университета шпионил для ФСБ / © СБУ

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Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Как установило расследование, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний IТ-специалист столичного университета. В поле зрения ФСБ киевлянин попал, когда искал легкие заработки на Телеграмм-каналах.

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По указанию российской спецслужбы вражеский приспешник фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинского ПВО.

Для этого агент за деньги ФСБ арендовал квартиры в многоэтажных домах, адрес которых ему заранее присылал куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак России по Киеву для корректировки повторных ударов по городу.

Одновременно враг использовал скрытую онлайн-трансляцию в надежде выявить координаты боевых позиций украинского ПВО.

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Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные «видеоловушки» у путей «Укрзалізниці», где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

24-летний ИТ-специалист столичного университета шпионил для ФСБ / © СБУ

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигуранта, задокументировала его разведактивность и задержала с поличным в арендованном доме.

На месте происшествия обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с подтверждением его контактов с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила «кроту» ФСБ в Воздушных силах ВСУ: майор передавал координаты для ударов.