Агент ФСБ с оперативным псевдо "Скиф": в Одесской области задержали спецназовца РФ (фото)

В состав вражеской группы он пытался привлечь местных представителей силовых ведомств. По замыслу ФСБ, они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины.

Контрразведка Службы безопасности разработала оперативную комбинацию и вывела агента ФСБ с оперативным псевдо "Скиф" с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержали его на территории региона.

15 лет тюрьмы получил агент-спецназначен ФСБ Фото: СБУ

По материалам СБУ суд назначил агенту 15 лет тюрьмы.

15 лет тюрьмы получил агент-спецназначен ФСБ Фото: СБУ

Как установило следствие, осужден местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой "ПМР". Затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

В 2014 году предатель прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован двумя представителями его местного "филиала".

На основании собранных улик суд признал российского агента «Скифа» виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, СБУ разоблачила трех интернет-агитаторов страны-агрессорки в Киевской и Харьковской областях. Они распространяли провокационные сообщения в Фейсбуке, Телеграмме и Вайбере, а также в запрещенных "Одноклассниках" и "Вконтакте" с общей аудиторией 5 тыс. пользователей.

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