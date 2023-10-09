Агент Кремля больше года служил связистом, а теперь бежал в РФ: громкая история на Закарпатье

Недавно злоумышленник незаконно пересек границу с Венгрией, а затем стало известно, что он скрывается в Москве.

Завербованный агент Кремля больше года служил на границе в Закарпатской области связистом.

Об этом передает ГБР.

Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. По предварительной информации, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

Недавно злоумышленник в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. Через несколько дней в одном из российских пропагандистских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас бежал в Москву.

Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и впоследствии обещали изложить большое интервью с предателем.

Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в дезертирстве, также готовится сообщение о подозрении в госизмене. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся спасателем, чтобы корректировать удары по Одессе.

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