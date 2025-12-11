Агент РФ хотел взорвать военного на "свидании": детали дела

Агента ФСБ задержали за попытку взорвать воина ВСУ в Чернигове / © СБУ

В Чернигове агент ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) планировал взорвать военнослужащего Вооруженных сил Украины. Он заманил его на место преступления из-за фейкового аккаунт на сайте знакомств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Чтобы заманить украинского защитника на место запланированного теракта, ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая потом пригласила его на свидание. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел, нейтрализовали взрывчатку и тем самым спасли воина ВСУ», — сообщили в СБУ.

В СБУ добавляют, что завербованный агент ФСБ должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СИН) и заложить его возле многоквартирного дома, где была назначена встреча. Взрывчатку планировалось оснастить мобильным телефоном для дистанционной активации.

Как сообщают в службе, фигурант разместил скрытую миниатюрную камеру с удаленным доступом для ФСБ, чтобы рашисты могли отследить прибытие военного и дистанционно совершить подрыв.

Самодельное взрывное устройство. / © СБУ

Как установило расследование, подготовкой теракта занимался 35-летний местный дезертир. Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах. Во время обысков у фигуранта изъяли компоненты для изготовления СВП, спрятанные в рюкзаке. А также смартфон, с которого он поддерживал связь с российским куратором.

По данным СБУ, продолжается расследование в рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Комплексные мероприятия проводились СБУ в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в одном из спальных микрорайонов Житомира предотвращен теракт, который, вероятно, готовился российскими спецслужбами с привлечением несовершеннолетнего лица. Полиция сообщает, что 16-летняя девушка, жительница Бердичева, под контролем кураторов изготовила и разместила самодельное взрывное устройство вблизи многоэтажек.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан молодой человек, который передавал представителю РФ данные о расположении воинских частей и ТЭЦ.