Агент РФ наводил ракеты на аэродромы ВСУ на западе Украины: что с ним теперь

Задержанный агент ФСБ России / © СБУ

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Работники СБУ провели спецоперацию в Хмельницкой области и задержали агента ФСБ России, который собирал разведывательные данные для ударов по аэродромам ВСУ на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента, которым оказался 53-летний безработный житель Хмельницкой области.

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Мужчина попал в поле зрения врага как прокремлевский «комментатор» в телеграм-каналах. Когда злоумышленник стал российским агентом, его основной задачей было выявлять взлетно-посадочные полосы ВСУ в западных областях Украины и отслеживать «график» боевых вылетов на аэродромах.

Удалось выяснить, что враг собирался использовать информацию от своего агента для ракетно-дроновых ударов по военной авиации Украины.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили соратника российских спецслужб и пошагово задокументировали его разведывательную активность. Злоумышленника задержали в его же доме после спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны Украины. Во время обыска у мужчины изъяли телефон, на котором он накапливал информацию и готовил «отчет» для ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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К слову, недавно СБУ задержала «крота» ФСБ – курсанта военного института, который по поручению врага должен был скорректировать ракетный удар по объектам своего учебного заведения.

Кроме того, военная контрразведка СБУ задержала «крота» ФСБ и в воинской части на Кировоградщине. Злоумышленником оказался водитель-электрик, который корректировал российские воздушные атаки по центральному региону Украины.