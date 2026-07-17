Агент РФ в Будапеште?: Мадяр заявил о расследовании против Сийярто

Сийярто возглавлял МИД Венгрии 12 лет / © Associated Press

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В Венгрии началась проверка связей с Россией бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто, известного своими антиукраинскими заявлениями.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, передает издание Telex.

«Насколько я знаю, это (расследование — Ред.) уже началось, и если будет о чем сообщить общественность, мы сообщим», — ответил Петер Мадяр на брифинге на вопрос, расследуется ли связь между Петером Сийярто и россиянами.

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По его словам, в деле много секретных документов и документов по вопросам внешней политики, и Мадяр уточнил, что «не хочет забегать вперед».

В издании отмечают, что существует несколько признаков того, что Петер Сийярто поддерживал более тесные отношения с российскими дипломатами, чем подобает традиционной должности министра иностранных дел, прежде всего с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно ранее полученным аудиозаписям и стенограммам, Петер Сийярто удалил российских физических лиц, банки и компании из списка санкций Европейского Союза по просьбе и указанию Сергея Лаврова. Согласно другой записи, Лавров также обратился к министру иностранных дел Венгрии за помощью в получении документов ЕС.

Также стало известно, что во время восстания главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина в июне 2023 года бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обеспокоенный делами в Кремле, звонил по телефону к Лаврову и предлагал помощь.

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The Washington Post сообщило, что Сийярто тайно звонил в Кремль прямо с заседаний ЕС. Он регулярно предоставлял Лаврову «живые отчеты о том, что обсуждалось».

Напомним, Петер Сийярто занимал должность главы МИД Венгрии с 2014-го по 2026 год и известен своими пророссийскими взглядами и антиукраинскими заявлениями.

На днях Сийярто заявил, что сложил полномочия депутата парламента Венгрии и заявил, что переходит на международный пост в китайскую компанию.

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