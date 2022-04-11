Агент российских спецслужб: СБУ задержала бывшего сотрудника администрации президента

Задержанный с 2014 работал на главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

На границе Харьковской и Донецкой областей сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника администрации президента Украины. Следствие считает его агентом российских спецслужб, рассказал начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью 11 апреля.

Относительно операции на административном пределе Харьковской и Донецкой областей известно: задержанный с 2014 года работал на главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (бывшее ГРУ). До 2019 он занимал должность в администрации президента Украины.

«Он в свое время… занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным… даже критическим уровнем доступа», — сообщил Дудин.

По его словам, непосредственно в Харькове задержали "незначительное количество людей" по подозрению в работе на спецслужбы врага.

Напомним, руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву.

Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

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