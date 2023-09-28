Агент российского ГРУ шпионил за штабами Сил обороны в Харькове и Черновцах: как его наказали

По материалам расследования украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Российский агент, собиравший разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины, получил реальный срок заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник передавал оккупантам локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харьковской области и на Буковине, а также электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.

Сотрудники СБУ задержали российского агента "на горячем" во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

Как завербовали и чем занимался

Как установило следствие, в 2021 году житель Черновцов переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета. После начала полномасштабного вторжения его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Во время пребывания в Харькове вражеский агент отслеживал дислокацию украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

Затем российский агент по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников. Главной целью его поездки было шпионство за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Российский агент на скамье подсудимых / Фото: СБУ

Для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.

Какое наказание назначил суд

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По материалам расследования украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала российскую информаторку, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны Донецкой области и "наводила" удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом.

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