Агент российской ГРУ из Харькова получил суровое наказание: что он натворил

Задержанный агент ГРУ / © СБУ

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В Харьковской области разоблачили агента российского ГРУ (главного разведывательного управления), который пытался «перерезать» маршруты поставок оружия ВСУ.

Об этом передает пресс-служба ВСУ.

Кем оказался злоумышленник и как его завербовали

По данным следствия, агентом оказался 43-летний местный безработный, который был замечен вражескими спецслужбами из-за его публикации в Телеграмм-каналах в поддержку России.

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Что РФ ему поручила делать

После вербовки предатель регулярно объезжал Харьков и его окрестности, где пытался обнаружить военные объекты, сфотографировать их и пометить геолокации на гугл-картах. В то же время агент фиксировал последствия вражеских «прилетов», которые обнаруживал во время разведвылазок по прифронтовой территории региона.

Кроме того, злоумышленник выполнял задачи, направленные на уничтожение логистических каналов снабжения оружием и боеприпасами для Сил обороны на восточном фронте.

Для этого агент РФ готовил координаты вражеских ракетно-бомбовых ударов по транзитным составам и базам техобслуживания военных колонн ВСУ, направляющихся на передовую.

Сотрудники СБУ осенью 2024 года задержали вражеского корректировщика по месту жительства, когда он провел доразведку вблизи потенциальной цели. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который использовал для подготовки агентурного отчета российскому ГРУ.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, что СБУ сорвала теракт во Львове, подготовленный российской разведкой.

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