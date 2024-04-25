Агента ФСБ, который шпионил за оборонными рубежами Харькова, приговорили к 15 годам тюрьмы

Злоумышленник собирал разведданные для ударов по позициям украинских защитников.

Благодаря Службе безопасности Украины осужден агент ФСБ, который шпионил за оборонными рубежами Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Осужденным оказался 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации общины был завербован российской спецслужбой.

Отмечается, что предатель собирал для РФ информацию о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории Волчанской общины.

"Прежде всего, его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону областного центра с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

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Он собирал разведданные кафирам для проведения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников.

Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила 11 агентурных сетей с начала 2024 года. Главная цель – противодействие разведывательно-взрывной деятельности врага.

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