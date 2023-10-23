Агента РФ, который "сливал" данные об объектах в Черкасской области, приговорили к пожизненному заключению

Агент государства-агрессор был задержан непосредственно во время видеосъемки объектов в Черкассах.

Агента военной разведки РФ, собиравшего информацию о военных и стратегических объектах в Черкасской области, приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 25-летний мужчина – бывший украинский военнослужащий. В ходе захвата врагом территорий региона он решил поступить на службу в подразделение генштаба вооруженных сил РФ.

Отмечается, что злоумышленник "слив" его представителям всю известную информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины. Впоследствии агент российской военной разведки получил новую задачу – проведение разведывательно-взрывной деятельности в пользу агрессора.

"В мае 2023 года осужденный прибыл из временно оккупированных районов государства через РФ на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации следовал заранее согласованный маршрут под видом внутренне перемещенного лица", — говорится в сообщении.

Для выполнения новых задач осужденный должен получать данные о местоположениях и функционировании объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других важных для врага точек.

Кроме того, в тот же месяц агент государства-агрессор был задержан непосредственно во время видеосъемки объектов в Черкассах.

Агента РФ приговорили к пожизненному

Агента РФ приговорили к пожизненному

Добавим, что контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ России, корректировавшего воздушные вражеские атаки на военную и промышленную инфраструктуру Харьковской области.

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