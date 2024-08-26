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Агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника при ударе по Краматорску

Агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника при ударе по Краматорску

Ракетный удар по Краматорску Донецкой области. ФОТО: Вадим Филашкин/Телеграмм

Еще два члена команды были госпитализированы в результате удара.

Британское агентство Reuters сообщило, что в результате российского ракетного удара по гостинице в Краматорске погиб советник по безопасности Райян Эванс, работавший в составе новостной группы.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что гражданин Великобритании, советник по безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, находившихся в гостинице "Сапфир" в Краматорске, куда российские захватчики нанесли удар.

Кроме того, агентство сообщило, что еще двое членов команды были госпитализированы в результате удара, один из них имеет серьезные травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Краматорску погиб один человек. Скорее всего, это журналист из Великобритании.

Кроме того, мы также информировали, что журналистка из Польши попала под обстрел РФ в Краматорске.

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